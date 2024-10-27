5 قتلى وعشرات الجرحى بينهم جنود بحادث دهس شمال تل أبيب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات سقط 50 إصابة بينهم 20 جنديا و5 قتلى على الأقل بعد اصطدام شاحنة بمحطة حافلات شمال تل أبيب. وأطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على سائق الشاحنة وفقا لـ “العربية”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها “تتعامل مع حادث الدهس قرب قاعدة غليلوت على أنه هجوم”، مرجحة أن يكون المنفذ من القدس الشرقية وأنها جاءت على خلفية “قومية”.

وأفادت قناة 13 الإسرائيلية اليوم الاحد بإصابة العديد من الأشخاص جراء حادث اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات شمال تل أبيب .

بدوره ذكر موقع (واللا) الإسرائيلي أن 10 من المصابين في حالة حرجة.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أنه وقع هجوم دهس مشتبها به وسقط العديد من الضحايا في محطة للحافلات عند تقاطع جيلوت بشمال تل أبيب ، مشيرا إلى أن القوات في طريقها إلى مكان الحادث.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: “نعالج عشرات الجرحى بعد اصطدام شاحنة بمحطة حافلات قرب قاعدة غليلوت”

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