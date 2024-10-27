إجلاء 50 ألف شخص في هاينان الصينية بسبب إعصار “ترامي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجلت السلطات الصينية أكثر من 50 ألف شخص يعملون على جميع قوارب الصيد في مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين، مع ازدياد قوة الإعصار “ترامي”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن قوة الإعصار ارتفعت إلى المستوى 12 (قرابة 119 كيلومترًا في الساعة)، فيما يتوقع أن يجتاح المياه قبالة الساحل الجنوبي في هاينان وجزر شيشا ابتداءً من مساء اليوم.

وفعلت مدينة سانشا الاستجابة للطوارئ ورفعت مستوى التحذير لمواجهة هذا الإعصار الذي يعد الـ 20 لهذا العام، في حين مددت تعليق خدمات السكك الحديدية عالية السرعة في المقاطعة وخدمات القطارات في مدينة هايكو، الذي بدأ مساء أمس.

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