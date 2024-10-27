استبدال قاضية تنظر في طلب إصدار مذكرة لاعتقال نتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 ، أنها ستغير "لأسباب صحية" واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب من ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وقال رئيس المحكمة إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية اليوم الجمعة، وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية بالمحكمة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية وفق وكالة "رويترز".

المصدر : وكالات