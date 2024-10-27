وزير الخارجية السورية دان الهجوم الإسرائيلي على إيران: نؤيد حقها بالدفاع عن نفسها

جدّد وزير الخارجيّة السّوريّة ​بسام صباغ​، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني ​عباس عراقجي​، إدانة سوريا "للعدوان الإسرائيلي السّافر الّذي وقع فجر السّبت على إيران"، معبّرًا عن "تضامن سوريا القوي مع إيران حكومةً وشعبًا، في وجه ما تعرّضت له من عدوان".

وأكّد أنّ "هذا العدوان يمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة إيران، وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة"، مشدّدًا على "تأييد حقّ إيران في الدّفاع عن نفسها وحماية أراضيها وأرواح مواطنيها".

من جانبه، عبّر عراقجي، بحسب بيان لوزارة الخارجيّة السّوريّة، عن شكره وتقديره لـ"موقف سوريا الحازم في إدانة العدوان الإسرائيلي"، مركّزًا على "أهميّة وقوف البلدين معًا في مواجهته"، ومؤكّدًا "دعم بلاده لسوريا ضدّ أي عدوان إسرائيلي على أراضيها".