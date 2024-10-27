الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة 120 هدفًا لـ"حزب الله" وقتل عدد من عناصره بالساعات الماضية

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، أغارت طائرات حربيّة بتوجيه استخباري دقيق في ضاحية بيروت الجنوبيّة، على مواقع لتخزين وإنتاج وسائل قتاليّة ومستودع وسائل قتاليّة لـ"​حزب الله​".

وادّعى في تصريح، أنّ "خلال السّاعات الماضية، أغارت طائرات حربيّة لسلاح الجوي بتوجيه من القيادة الشّماليّة، على أكثر من 120 هدفًا لـ"حزب الله"، وقضت على نحو 70 عنصرًا"، وأفاد بأنّ "طائرات حربيّة استهدفت بنية عسكريّة استخدمتها الوحدة الجوّيّة في "حزب الله" (127) ومجموعة عناصر تابعة للوحدة في جنوب لبنان".