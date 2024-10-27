شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حققت حياة كريمة فى محافظات الصعيد؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حققت مصر العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ مئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة و متغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسئولية عام 2014 بدأت مصر مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى كل القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة حيث استهدفت المبادرة في محافظة سوهاج 181 قرية داخل 7 مراكز هي طما والمراغة وساقلته والمنشاة وجرجا والبلينا ودار السلام.

وقدمت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة فى تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء والطرق والرى والزراعة والمجمعات الخدمية وغيرها من القطاعات المهمة.