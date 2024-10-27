برودة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 1 نوفمبر 2024، على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد خلال تلك الفترة طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالإضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية على مختلف الأنحاء.

ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وخلال فترات متقطعة.