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برودة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 1 نوفمبر 2024، على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد خلال تلك الفترة طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالإضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية على مختلف الأنحاء.

ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وخلال فترات متقطعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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