تقرير: إيران قد تضرب إسرائيل بـ 1000 صاروخ باليستي بهذه الحالة

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين إيرانيين، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر الجيش بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي.

ووفق المسؤولين الإيرانيين، فإن نطاق الرد الإيراني سوف يعتمد إلى حد كبير على شدة الهجمات الإسرائيلية.

وقالوا إنه إذا تسببت الضربات الإسرائيلية بأضرار واسعة النطاق وخسائر بشرية كبيرة، فإن إيران سترد. ولكن إذا اقتصرت إسرائيل هجومها على عدد قليل من القواعد العسكرية والمستودعات التي تخزن الصواريخ والطائرات بدون طيار، فقد لا تفعل إيران شيئا.

وأضاف المسؤولون أن خامنئي أوعز بأن يكون الرد حاسما إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للنفط والطاقة أو المنشآت النووية، أو إذا قامت باغتيال مسؤولين كبار.

ووفقا للمسؤولين الأربعة، وبينهم عضوان في الحرس الثوري الإيراني، فإنه إذا ألحقت إسرائيل أضرارا جسيمة، فإن الردود قيد الدراسة تشمل إطلاق ما يصل إلى 1000 صاروخ باليستي؛ وتصعيد الهجمات من قبل الجماعات المسلحة بالوكالة عن إيران في المنطقة، وتعطيل تدفق إمدادات الطاقة العالمية والشحن عبر الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وتؤكد إيران علناً أنها لا تريد الحرب، لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال لوسائل الإعلام الروسية، أول من أمس، على هامش قمة البريكس في قازان في روسيا، إنه "في حال وقوع هجوم إسرائيلي فإن شكل ردنا سيكون متناسبا ومحسوبا".

المصدر : عرب 48