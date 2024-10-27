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قرقاش: المنطقة بحاجة إلى حلول سياسية لخفض التصعيد

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية، ويدفع باتجاه خفض التصعيد.
وقال معاليه في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «بعد أكثر من عام على المواجهات العسكرية وتداعياتها الإنسانية والسياسية المؤسفة، المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية ويدفع باتجاه خفض التصعيد والمواجهات لصالح قنوات التواصل والحوار، والتعامل مع الثمن الإنساني والتنموي الباهظ للحروب».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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