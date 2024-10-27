اخبار العالم

خلال 3 سنوات.. ما متوسط عدد الزلازل في منطقة سد النهضة؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن متوسط معدلات الزلازل التي ضربت منطقة سد النهضة خلال الـ٣سنوات الأخيرة.

وقال "شراقي" في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "ضرب إثيوبيا زلزال أمس 26 أكتوبر 2024، بقوة 5 درجة الساعة 3:22 مساءً بتوقيت تالقاهرة، وهو الزلزال الـ9 في 30 يوما".

وأضاف: "أن الزلزال الأول بتاريخ 27 سبتمبر الماضي بلغت قوته 4.5 درجة، ثم مجموعة زلازل بين 4.5 إلى 5 درجة، وعلى عمق 10 كم، جميعها في منطقة الأخدود الإثيوبي التي تبعد حوالي 570 كم عن سد النهضة".

وتابع: "ازداد النشاط الزلزالي في السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة في إثيوبيا، كان المتوسط حوالي 6 زلازل، لكن وصل عدد الزلازل في 2022 إلى 12، وفي 2023 إلى 38، وحتى الآن 26 زلزال فى إثيوبيا ومحيطها خلال 2024 وحتى الآن".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا