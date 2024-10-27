بمقدم 100 ألف جنيه.. ننشر أسعار شقق جنة بالطرح الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في حجز شقق جنة مصر، اليوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر، ويستمر الحجز حتى يوم الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤.

تتواجد شقق جنة في 3 مدن جديدة وهم:

1- مدينة القاهرة الجديدة بعدد 409 شقة مساحات من 100 لـ150 مترا، سجل سعر المتر 15 ألف و850 جنيه.

2- مدينة 6 أكتوبر .. عدد 223 شقة مساحات من 100 لـ150 متر، سجل سعر المتر 15 ألف و500 جنيه.

3- مدينة دمياط الجديدة.. عدد الشقق 150 شقة مساحات من 100 لـ150 متر، سجل سعر المتر 12 ألف و950 جنيه.

مقدم الحجز سجل 100 ألف جنيه في كل المدن.

طرق سداد مقدم الحجز:

يتم توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الإلكتروني بأحد الطرق التالية:

ـ السداد بواسطة فوري.

ـ السداد بواسطة البطاقة البنكية.

ـ السداد عن طريق التحويل البنكي.

اقرأ أيضًا:

احجز وحدتك الآن.. بدء التقديم على شقق جنة ودار مصر وسكن مصر - روابط التقديم

الإسكان تعلن رسميا موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5