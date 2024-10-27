يديعوت أحرونوت: مستوطنات الشمال ترفض عودة التعليم الوجاهي بسبب الحرب مع لبنان

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أن بلدية نهاريا وعددا من المستوطنات المحيطة فيها رفضت تعليمات الجيش الاسرائيلي بخصوص عودة التعليم، وتعمم على المستوطنين بأن التعليم سيبقى عن بعد.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن خلافات حادة وقعت بين مجالس مستوطنات الشمال والجبهة الداخلية بعد قرار الأخيرة استئناف التعليم.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تخفيف القيود الأمنية في المناطق الحدودية مع لبنان، بالإضافة إلى خليج حيفا والجليل الأعلى والجولان المحتل، بما يسمح بعودة الأنشطة التعليمية في المدارس بشكل جزئي أو كامل، في خطوة تأتي ضمن تقييم مستجدات الوضع الأمني في المنطقة.

في المقابل، أصدر حزب الله إنذارا لسكان نحو 25 بلدة ومدينة إسرائيلية في الشمال، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري لمنازلهم، مشيرا إلى أن بلداتهم "تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".