النشرة: غاراتان اسرائيليتان على منزل في بلدة الشربين - قضاء الهرمل وعلى جرد حلبتا

افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، عن "غارة اسرائيلية على منزل في بلدة الشربين - قضاء الهرمل"، مشيرا الى "غارة على جرد حلبتا".
كما افاد عن "غارتين إسرائيليتين على محيط مدينة بعلبك، وعلى مرتفعات بلدتي شمسطار وحربتا بالبقاع".
كما افاد مراسل النشرة في الجنوب عن "غارة إسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية ".
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