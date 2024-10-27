شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المزايا الممنوحة بقانون التحالف الوطنى لمجلس الأمناء × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

كشف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن عدة مزايا عديدة منحها لمجلس أمنائه، حيث نص القانون على الآتي: مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخذ مـا يراه لازما مـن قرارات لتحقيق أغراضه، ولـه علـى الأخص ما يأتي:

1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

2. إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

3. التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

4. اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.

5. إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.

6. ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.

7. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

9. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.

10. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.