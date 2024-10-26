أعلنت قيادة الجيش في بيان، أن طوافات من القوات الجوية، تؤازرها وحدات الجيش المنتشرة، بالتعاون مع الدفاع المدني، تشارك في إخماد حرائق في مناطق: البيرة- الشوف، جعيتا- كسروان، إهدن، عكار العتيقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: طوافات من القوات الجوية وعناصر الدفاع المدني تشارك في إخماد حرائق في عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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