اعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "عزم بلاده على الدفاع عن نفسها لا حدود له"، وذلك إثر ضربات شنتها إسرائيل ليلا على مواقع عسكرية إيرانية.
واشار عراقجي في مقابلة مع الموقع التابع للمرشد الأعلى الايراني، الى انني "اعتقد أننا اثبتنا أن لا حدود لعزمنا على الدفاع عن أنفسنا".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: عزم إيران على الدفاع عن نفسها لا حدود له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.