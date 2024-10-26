عراقجي: عزم إيران على الدفاع عن نفسها لا حدود له

اعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "عزم بلاده على الدفاع عن نفسها لا حدود له"، وذلك إثر ضربات شنتها إسرائيل ليلا على مواقع عسكرية إيرانية.

واشار عراقجي في مقابلة مع الموقع التابع للمرشد الأعلى الايراني، الى انني "اعتقد أننا اثبتنا أن لا حدود لعزمنا على الدفاع عن أنفسنا".