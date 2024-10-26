اعلن الجيش الإسرائيلي "إصابة 61 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة"، مشيرا الى "إصابة 5150 عسكريا منذ بداية الحرب جروح 764 منهم خطرة". واشار الى أن "291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان جروح 42 منهم خطرة"، موضحا أن "1152 عسكريا أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بداية الحرب".

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