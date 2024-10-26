لجنة الطوارئ: 11161 اعتداء منذ بداية العدوان ووصل عدد النازحين في مراكز الايواء إلى 189169 نازحاً

اشار منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في التقرير الرقم 29 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، الى انه خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 76 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11161 إعتداء. وصدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 19 شهيداً و108 جرحى ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2653 شهيداً و12360 جريحاً.

ولفت التقرير الى انه لتاريخه تم فتح 1108 مراكز لاستقبال النازحين منها 931 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. وتستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 189169 نازحاً (42907 عائلات) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

وذكر بانه تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود. ولفت الى انه من تاريخ 23 أيلول لغاية 26 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 349796 مواطناً سورياً و 159148 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

واردف تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.