بايدن: نأمل أن يشكل القصف الإسرائيلي على إيران نهاية لتبادل الضربات

أمل الرئيس الأميركي جو بايدن أن "يشكل القصف الإسرائيلي على إيران نهاية لتبادل الضربات"، مشيرا الى أن "يبدو أن إسرائيل قصفت أهدافا عسكرية فقط".

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