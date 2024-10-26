أعضاء في البرلمان الأوروبي دعوا برسالة الى المفوضية الاوروبية إلى إلغاء نظام التوقيت الشتوي

دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى إلغاء نظام التوقيت الشتوي في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث من المقرر تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة في أوروبا في هذه الليلة السبت-الأحد (26 - 27 تشرين الأول 2024).

وجاء في الرسالة أن النظام الحالي عفا عليه الزمن وأن إلغاء تغيير الساعة يتماشى أيضا مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتبسيط وتقليل الأعباء غير الضرورية من على المواطنين وتسهيل الحياة اليومية في الدول الأعضاء الـ27.

ووقع أكثر من 60 نائبا في البرلمان من دول وكتل مختلفة على الرسالة، وحثوا المفوضية على التعاطي مع المسألة على الفور.