حزب الله دان العدوان الاسرائيلي على ايران: تصعيد ‏خطير على مستوى المنطقة برمّتها

دان حزب الله بـ"شدة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران"، معتبرا أنه "تصعيدًا خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأميركية التي تتحمل معه المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام".
وراى في بيان، أن "هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية العزيزة في إيران لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات للشعبين الفلسطيني واللبناني".
واشاد بـ"نجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا الهجوم الغادر، ونتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها الشريف بالشهداء على طريق القدس ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية بالنصر والثبات".
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