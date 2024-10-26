القناة 12 الإسرائيلية: رصد 125 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل خلال الساعتين الماضيتين

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "رصد 125 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل خلال الساعتين الماضيتين". وفي وقت سابق، افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إطلاق حوالي 30 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى"، مشيرة الى أن "الدفعة الأخيرة من الصواريخ على الجليل الأعلى خلف بعضها حرائق في المنطقة".

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