مسؤول أميركي رفيع: لدينا قنوات مباشرة وغير مباشرة للتواصل مع إيران من أجل تجنب أي سوء فهم

اعلن مسؤول أميركي رفيع بانه لدينا قنوات مباشرة وغير مباشرة للتواصل مع إيران من أجل تجنب أي سوء فهم.
وأعرب إسرائيليون في تل أبيب عن قلقهم بعد ساعات من شن إسرائيل ضربات على إيران، في حين أكد آخرون ثقتهم في الجيش.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ ضربات "دقيقة وموجهة" على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران ردا على الهجوم الذي شنته طهران عليها مطلع الشهر الحالي، مهدّدا الجمهورية الإسلامية بجعلها تدفع "ثمنا باهظا" في حال قررت الرد.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "تعتبر إيران أنّ من حقّها وواجبها الدفاع عن نفسها ضدّ الأعمال العدوانية الأجنبية".
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