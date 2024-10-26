موقع السلطة القضائية الإيرانية عن مصدر مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الوضع بقطاع الصناعة النووية عادي

اعلن موقع السلطة القضائية الإيرانية عن مصدر مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ان "الوضع بقطاع الصناعة النووية عادي".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه "هاجم بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".

واكد الجيش الاسرائيلي انه "على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها"، لافتا الى انه "يجري تقييمًا متواصلًا للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية".

وأفاد التلفزيون الإيراني، عن "دوي انفجارات قوية في أطراف العاصمة طهران".