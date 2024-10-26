شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان: لا صحة لما نسب لى من تصريحات عن قرارات مرتقبة بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

نفى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما نسب إليه من تصريحات من صدور قرارات مرتقبة بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية يتم إعلانها اليوم خلال احتفالات الذكرى 51 لنصر أكتوبر.

وناشد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات له، بتحرى الدقة والموضوعية والتأكد من المعلومة الصحيحة قبل نشر الأخبار.