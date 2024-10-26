مركز الملك سلمان يواصل مخبز الامل الخيري وينفذ مهمات اسعافية في الشمال

واصلت جمعية الأيادي البيضاء، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الخبز يومياً ضمن المرحلة الرابعة من مشروع مخبز الأمل الخيري، مستهدفة اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف في شمال لبنان، بالإضافة إلى النازحين اللبنانيين في مراكز الإيواء المتضررين من الحرب. ويستفيد من المشروع 62,500 فرد.

ونفذ جهاز إسعاف سبل السلام خلال الاسبوع الفائت مهمات اسعافية في مدينة المنية وشمال لبنان بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية وبلغ اجمالي عدد المستفدين في الاسبوع الفائت 72 فرداً (55 مواطناً لبنانياً و 17 لاجئاً سورياً ) وتنوعت المهمات الاسعافية على النحو التالي:

-حادث: 5

-مهمة نقل اسعافي: 16

-اسعاف ميداني: 2

-مهمة معالجة حروق: 47

- مهمة اعارة وتركيب أجهزة أوكسجين: 2

ويأتي ذلك في اطار مشروع دعم الخدمات والنقل الاسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان

وفي إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية الثالثة عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، و على متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية.