حريق حرج السفيرة في الضنية يتمدد في يومه الخامس ونداءات للمساعدة في إخماده

تستمر لليوم الخامس على التوالي عمليات إخماد الحريق الكبير المندلع في حرج السفيرة الصنوبري في الضنية لجهة بلدة بطرماز، من غير أن تستطيع الفرق والعناصر العاملة على إخماده في إطفائه أو السيطرة عليه، بعدما امتدت النيران اليوم إلى نقاط أخرى داخل الحرج، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الأسود التي غطت سماء المنطقة تندلع في نقاط جديدة داخل الحرج.

ودفع اتساع رقعة الحريق ببلدة طاران المجاورة، التي تتقاسم أجزاء من مساحة الحرج مع بلدتي السفيرة وبطرماز، إلى توجيه نداءات عبر مكبرات الصوت من مساجد البلدة تدعو أبناءها إلى المساعدة والمؤازرة في إطفاء الحريق، بعد طلب من مركز أحراج الضنية لهذا الغرض، وإلى التنسيق مع البلدية.

في غضون ذلك، واصلت طوافات الجيش اللبناني وعناصر الجيش والدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والبلديات وجهاز الطوارىء والإغاثة ومتطوعون جهودها من أجل السيطرة على الحريق ومنع اتساعه، إلا أن وجود الحريق في مناطق وعرة داخل الحرج وعدم وجود طرقات داخله لا تسمح لآليات الإطفاء بالوصول إليه، جعل جهود إخماد الحريق تقتصر على طوافات الجيش اللبناني وعناصر ومتطوعين يسعون لإخماده يدويا بواسطة معدات بدائية.

وساعدت شدة الرياح في تمدّد الحريق داخل الحرج، وسط مخاوف أبداها الأهالي من القضاء على مساحة حرجية واسعة لا يمكن تعويضها، ومن إلحاقه أضراراً بيئية كبيرة بالحرج وبالمنطقة، واقترابه من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.