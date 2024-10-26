افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إطلاق حوالي 30 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى"، مشيرة الى أن "الدفعة الأخيرة من الصواريخ على الجليل الأعلى خلف بعضها حرائق في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق حوالي 30 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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