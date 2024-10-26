ادارة مطار خامنئي في إيران: لم يلحق أي ضرر بالمطار أو المناطق المحيطة به

اعلنت ادارة مطار المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي في إيران، انه "لم يلحق أي ضرر بالمطار أو المناطق المحيطة به".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه "هاجم بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".

واكد الجيش الاسرائيلي انه "على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها"، لافتا الى انه "يجري تقييمًا متواصلًا للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية".

وأفاد التلفزيون الإيراني، عن "دوي انفجارات قوية في أطراف العاصمة طهران".