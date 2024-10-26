وسائل اعلام ايرانية: مقتل عشرة شرطيين في هجوم إرهابي في جنوب شرق إيران

قتل عشرة شرطيين على الأقل في جنوب شرق إيران في "هجوم إرهابي" وقع في منطقة تشهد اضطرابات في محافظة سيستان بلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالتا مهر وتسنيم المحليتان أن "عشرة أشخاص قتلوا في عمل إرهابي وقع في منطقة تفتان ضد آليات للشرطة"، بدون أن توضحا لا طبيعة الهجوم ولا مصير المهاجمين.

ولم تتبنَّ أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع على بعد نحو 1200 كلم إلى جنوب شرق العاصمة طهران.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا الرسمية نقلا عن بيان لقوات الأمن بمقتل "عشرة عناصر من الشرطة في وحدتي دورية" جراء "كمين".