خارجية البحرين تستنكر العملية العسكرية ضد إيران وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار

استنكرت وزارة الخارجية في البحرين اليوم، الإجراءات عسكرية ضد إيران، وحثت على وقف إطلاق النار الفوري لحماية المدنيين والحد من التوتر بالمنطقة، وذلك بعد أن نفذت إسرائيل ضربات جوية على أهداف عسكرية إيرانية.

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