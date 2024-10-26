حزب الله: قصفنا مستعمرتي جعتون ويسود همعلاه وموقع جل العلام بِصلية صاروخية كبيرة

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:40 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-2024 مستعمرة جعتون بِصلية صاروخية".

كما اعلن في بيان اخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-2024 مستعمرة يسود همعلاه بِصلية صاروخية كبيرة.".

كما اعلن في بيان ثالث انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:25 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-2024 موقع جل العلام بِصلية صاروخية".