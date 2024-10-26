حزب الله: قصفنا مستعمرتي جعتون ويسود همعلاه وموقع جل العلام بِصلية صاروخية كبيرة

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:40 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-2024 مستعمرة جعتون بِصلية صاروخية".
كما اعلن في بيان اخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-2024 مستعمرة يسود همعلاه بِصلية صاروخية كبيرة.".
كما اعلن في بيان ثالث انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:25 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-2024 موقع جل العلام بِصلية صاروخية".
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