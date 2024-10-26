الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره البريطاني مساعي الحل الدبلوماسي في لبنان والتزام البلدين بالاستقرار

افادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن "الوزير انتوني بلينكن بحث مع نظيره البريطاني ديفيد لامي مساعي الحل الدبلوماسي في لبنان والتزام البلدين بالاستقرار". كما شددا على "الحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة من أجل إعادة الاسرى".

واشارت الى أنهما "بحثا تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والاحتياجات الإنسانية في لبنان".