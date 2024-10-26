الصحة: شهيد من المسعفين  و12 جريحا في غارة العدو الإسرائيلي على مركز صحي في البازورية

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على مركز صحي في البازورية أدت إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية - الدفاع المدني وإصابة خمسة أشخاص بجروح من بينهم ثلاثة مسعفين من الهيئة. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 164 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 275 جريحًا.

ولفت البيان الى إن وزارة الصحة العامة تكرر شجبها اصرار قوات الاحتلال على استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية وتكرر مناشدتها المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل الطويل من الاعتداءات اللاإنسانية.