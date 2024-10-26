النشرة: الطيران الاسرائيلي شنّ غارات على عدّة بلدات في جنوب لبنان

افاد مراسل النشرة، في الجنوب عن ان "الطيران الاسرائيلي شن غارة إسرائيلية على محيط بلدة مروحين وبلدة الجبين، كما شن غارة على اطراف بدياس لجهة النهر، و4 غارات على وسط بلدة أنصار". واشار الى "غارتين عنيفتين على تفاحتا والبيسارية قرب الخربة".

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