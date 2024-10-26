نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني قوله إنه "لم تتعرض أي منشآت عسكرية أو اقتصادية أو مدنية عراقية لأي ضرر خلال الضربات التي نفذتها إسرائيل صباح اليوم السبت على إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية: لم تتأثر أي منشآت عسكرية أو اقتصادية أو مدنية عراقية خلال الضربات الإسرائيلية على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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