شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى ساهم فى إحداث طفرة بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

كشف هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في إحداث طفرة اجتماعية وسياسية في الدولة، بالإضافة إلى دوره الكبير في مسار تحقيق التنمية الشاملة لمصر.

وأضاف هشام عبد العزيز في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحوار الوطنى أثمر على العديد من النتائج الهامة التي تشغل المواطن المصري، وأصبح يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكاتف بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، متابعا: "الكل يقول رأيه ومقترحه بكل شفافية وحرية كاملة طوال كافة الجلسات الماضية، بالإضافة إلى آراء المواطنين التي أصبحت أولوية للقائمين على الحوار".

ولفت الى أن الحوار الوطني قدم لمصر فرصة غير مسبوقة لتحقيق التوافق الوطني والنهوض بالدولة، داعياً الجميع إلى دعم تنفيذ التوصيات الصادرة لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وهو يعد فرصة غير مسبوقة لتحقيق التوافق الوطني والنهوض بالدولة من أجل مستقبل افضل لمصرنا الحبيب.