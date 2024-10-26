85% اختياري.. جدول اختبارات شهر أكتوبر لأولى وثانية ثانوي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول اختبارات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام بمدارس المحافظة.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي

- الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- الاثنين 28/10/2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان الرياضيات، والتاريخ.

- الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- الخميس 31/10/2024: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي

- الأحد 27/10/2024: امتحان مادة اللغة العربية (أدبي - علمي).

- الاثنين 28/10/2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (أدبي - علمي).

- الثلاثاء 29/10/2024: امتحان الرياضيات والتاريخ (أدبي)، والرياضيات والأحياء (علمي).

- الأربعاء 30/10/2024: امتحان علم النفس (أدبي)، وامتحان الفيزياء (علمي).

- الخميس 31/10/2024: امتحان الجغرافيا (أدبي)، وامتحان الكيمياء (علمي).

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام بالعام الدراسي الجاري، والذي يعقد خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.

وتعمل الأسئلة على قياس نواتج التعلم المرتبطة بأجزاء المنهج التي تم تدريسها وتكون أسئلة قصيرة مكونة من 3 نماذج امتحانية في الفصل.