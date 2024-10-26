“البديوي” : العلاقات الخليجية – الأمريكية علاقات تاريخية وقوية أسهمت في تقريب وجهات النظر في العديد من الملفات وتعزيز العمل المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي, أن العلاقات الخليجية – الأمريكية علاقات تاريخية وقوية، أسهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر في العديد من الملفات، وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات وخاصةً في جانب تطوير العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري.

جاء ذلك خلال انعقاد الطاولة المستديرة تحت عنوان (وجهة نظر حول العلاقات الخليجية – الأمريكية) أمس، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، بحضور عدد من الخبراء المهتمين وكبار المسؤولين في العديد من الشركات العالمية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واستعرض البديوي عددًا من الإحصائيات والأرقام الاقتصادية الخليجية التي تؤكد ما وصلت إليه دول المجلس من مكانة عالمية جعلها في مصاف أكبر التجمعات اقتصاديًا، كما تطرق معاليه إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول المجلس والولايات المتحدة، والسبل الممكنة لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وفي ختام الجلسة قدم معالي الأمين العام شكره لغرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، على تنظيم هذه الطاولة المستديرة، التي أسهمت من خلال نقاشاتها في تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية.

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