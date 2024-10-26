شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل مستنكرا الهجوم الإسرائيلى على إيران: يتعارض مع الشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب الجيل الديمقراطى، الهجوم العسكرى الإسرائيلى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أنه يعد استمرارا للنهج العدوانى لحكومة الكيان الصهيونى، التى تعيش على العدوان والقتل والتدمير واغتيال الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ منذ اغتصابها فلسطين العربية على امتداد أكثر من 72 عاما.

وأكد "الجيل" فى بيان صادر عنه أن الهجوم العسكرى الإسرائيلى على طهران مثل الهجوم على دمشق وبيروت وقطاع غزة مخالف للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، معتبرا أن سياسة حكومة الاغتصاب والاحتلال الإسرائيلى معادية المجتمع الدولى الذى أكد اعترافه بدولة فلسطين كاملة العضوية فى الأمم المتحدة.

وأدان ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن واشنطن تتحمل مسئولية الأرواح التى أزهقتها قوات العدو الإسرائيلى كما تتحمل مسئولية التصعيد فى منطقة الشرق الأوسط وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

ودعا رئيس حزب الجيل المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم فى وقف العدوان الإسرائيلى وخفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة، مشددا على أن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هى السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار فى المنطقة.

كما دعا الشهابي مجددا الدول العربية باتخاذ مواقف حاسمة تواجه الوضع الراهن في المنطقة، وتضع حد لاستمرار تلك الحرب الوحشية.



