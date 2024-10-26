النشرة: إصابات في غارة على محيط نقطة للدفاع المدني - الهيئة الصحية في البازورية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة البازورية استهدفت محيط نقطة مستحدثة للدفاع المدني في الهيئة الصحية، مما ادى الى سقوط إصابات.

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