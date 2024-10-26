شدد الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي على أن "جنود حفظ السلام يواصلون عملهم الأساسي المتمثل في مراقبة ما يحدث على الأرض ورفع التقارير رغم التحديات". واضاف :"لا زلنا في كل مواقعنا، ونعني بذلك كل موقع من هذه المواقع".

كانت هذه تفاصيل خبر الناطق باسم اليونيفيل: لا زلنا في كل مواقعنا والجنود يواصلون عملهم الأساسي رغم التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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