دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم السبت ‌‏26-10-‌‏2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب ‏وأصابت أهدافها بدقّة.‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: نفذنا هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب ‏وأصابت أهدافها بدقّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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