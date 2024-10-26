الخارجية اللبنانية: ندين الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران ونعده انتهاكا لسيادتها

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية انها "تدين الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران ونعده انتهاكا لسيادة إيران وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي"، داعية "المؤسسات الدولية المعنية لا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها في وضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي في كافة أنحاء المنطقة".

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