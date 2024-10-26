وزارات الخارجية في الاردن والامارات وقطر وعمان وباكستان دانت القصف الاسرائيلي على ايران

دانت وزارة الخارجية الاماراتية الاستهداف العسكري الذي تعرضت له ايران، وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر، وتوسيع رقعة الصراع.

بدورها دانت الخارجية الاردنية القصف الإسرائيلي على إيران، معتبرة اياه خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا.

من جهتها، اكد الخارجية العمانية ادانتها ورفضها العدوان الإسرائيلي على إيران والذي يعكس سياسة الفوضى التي ينتهجها الاحتلال بانتهاك سيادة الدول.

كما دانت الخارجية القطرية واستنكرت بشدة استهداف إسرائيل لإيران، معتبرة اياه انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي.

من جهتها، اكد وزارة الخارجية الباكستانية انها تدين بشدة الضربات التي نفذتها إسرائيل ضد إيران والتي تقوض الطريق إلى السلام والاستقرار.