الخارجية الإيرانية: من حقنا الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، "العدوان الصهيوني على مقار عسكرية إيرانية ونعتبره انتهاكا للقانون الدولي ولسيادتنا"، مؤكدة انه "من حقنا الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة". ورأت الخارجية الايرانية ان "استمرار الجرائم الصهيونية بالمنطقة بدعم عسكري وسياسي أمريكي وغربي عامل للتوتر".

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