شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: ندعم جهود القيادة السياسية لوقف الحرب على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد تنديده بما أكدته الأمم المتحدة حول استهداف اسرائيل للقطاع الصحي بلبنان مما يعرضها إلي وضع إنساني صعب، وذلك في تكرار لما قامت به إسرائيل في حربها علي غزة.

وأدان الحزب أيضا استهداف الصحفيين في تصعيد يخالف كل الأعراف الدولية، مستنكرا محاولة اسرائيل إخفاء ما تقوم به من استهداف للمدنيين وشن حرب إبادة والتي تعد محاوله بائسه.

واعتبر الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، على أن ما تقوم به إسرائيل لم يأتي من قبيل الصدفة ولكنه عباره عن تدمير ممنهج للمجتمع اللبناني وبنيته التحتية بعد التعثر والخسائر الكبيرة في غزوها البري في لبنان.

ونوه الحزب بأن هذا التصعيد جنبا الي جنب الصراع الاسرائيلي الايراني والهجوم العسكري المتبادل هو تصعيد قد يجر المنطقة الى اتساع دائرة الحرب وما سيتبعه من عواقب أكثر كارثية.

ويؤكد الحزب تأييده الكامل لما تقوم به القيادة السياسية من محاولات حثيثة لوقف الحرب علي غزة ولبنان مع التضامن الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني مع الحق الكامل لسيادة لبنان علي أرضه وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.