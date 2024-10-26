شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية الشيوخ: مصر لن تمل من مواصلة جهودها لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنه فى الوقت الذى يستمر فيه العدوان الإسرائيلي غير المسبوق وتعديه على أهلنا فى غزة ولبنان لن تمل الدولة المصرية من استمرار جهودها فى مساعي لحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية فكل هذه الأعمال الوحشية لن تثنى الدولة المصرية وقيادتها عن استمرار سعيها نظرا لأن حل القضية الفلسطينية خط أحمر وأمن قومى بالنسبة للدولة المصرية وهو ما رأيناه في التصريحات القوية التى خرج بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول من العدوان الغاشم على قطاع غزة فى تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الرئيس أعلن موقف مصر الثابت بأن تهجير الفلسطينيين فى محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية خط أحمر وبالتالى فعل الكيان الإسرائيلي لن يثني الدولة المصرية عن مواصلة مساعيها فى حل القضية الفلسطينية، وأن وصول وفد من حماس إلى القاهرة يأتى في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.