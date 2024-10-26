وزير التموين يفتتح مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:



افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" بالإسكندرية بالنيابة عن رئيس الوزراء.



وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام.



ويُقام المشروع بالتعاون مع كل الجهات والأطراف المعنية ذات الصلة وتتضمن وزارات التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من المعونة الإيطالية والمركز الدولي للدراسات الزراعية لدول البحر الأبيض، واتحاد الزراعة الإيطالي، ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية، والتحالف الدولي لأسواق المزارعين، وبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.



وأكد وزير التموين، أن الحكومة المصرية تعمل بكل وزاراتها وجهاتها في إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف العبء على المواطن وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة.



وتماشيًا مع هذا التوجه، تقوم وزارة التموين بتنمية وتطوير نماذج التجارة الداخلية على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادرات تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار ورفع كفاءة الأسواق.



وتابع الوزير: نحن اليوم بصدد افتتاح مشروع لأحد المحاور المهمة في البنية التحتية للتجارة الداخلية وهي أسواق المزارعين أو كما نعرفها في السوق المصري بأسواق اليوم الواحد.



وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن محافظة الإسكندرية احتضنت هذا النموذج لتكون أول محافظة يقام بها أسواق اليوم الواحد والتي تعتبر واحدة من الأدوات المهمة لضبط الأسواق وتوفير السلع، كما توفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين.



وتُقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا وتعمل على توفير السلع من المُزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تهدف إلى تخفيف أثار موجات غلاء الأسعار وهو ما يعكس مدى التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في عملية التنمية بشكل فعال، حيث تساهم هذه الأسواق في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.



وأكد "فاروق": نحن بصدد افتتاح أول سوق لمبادرة "سوق اليوم الواحد للمزارعين" بمحافظة الإسكندرية، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الفني لتطوير أسواق المزارعين الجدد كأدوات فعالة لتنشيط المجتمعات الريفية وتحسين سبل العيش لصغار المزارعين والمنتجين وتعزيز دور الزراعة متعددة الوظائف في توليد فوائد اقتصادية واجتماعية ويشارك بالسوق العديد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر رواد الأعمال والأفراد من صغار المزارعين منتجي السلع الغذائية ومنتجات المناحل، أصحاب الحرف اليدوية التقليدية، والأغذية السريعة التقليدية، الصيادين، وتم تقديم تدريب ودعم فني من خلال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في أساليب التعبئة والعرض والتسعير وسلامة الغذاء وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، وللتوعية عن فكرة أسواق المزارعين قبل البدء في تنفيذ المشروع، للوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة.



وأوضح وزير التموين، أن هناك تكليفات واضحة للجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كل الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل على تذليل أي عقبات، وتقديم الخدمات الممكنة لزوار السوق، حيث ستشهد الفترة المقبلة فتح أسواق جديدة في كل محافظات الجمهورية، وكذلك شمول بعض المحافظات على أكثر من سوق داخل المحافظة الواحدة.



فيما أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أهمية تضافر الجهود مع القطاع الخاص في كل المجالات وذلك وفقًا لتوجهيات رئيس الجمهورية، بتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية وهي توطين العلاقة بين السلع والأسعار وتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، وذلك في تجربة مميزة لبناء قدرات أسواق المزارعين، في إطار من التعاون المشترك مع اتحاد المزارعين الإيطاليين وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية وبرعاية وزارة التموين، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم من محافظة الإسكندرية لمثل تلك التجارب الرائدة.