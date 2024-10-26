بـ 6.8 مليون جنيه.. ضبط 850 طربة حشيش بمخبأ سري أسفل سيارة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة 6.8 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام عنصرين إجراميين بممارسة نشاط إجرامي متخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، حيث اتخذت من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لنشاطهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما 850 طربة من مخدر الحشيش تزن 85 كيلو جراماً كانت مخبأة في مخزن سري معد مسبقاً أسفل السيارة، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 6.8 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.